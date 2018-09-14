#ليبيا_الآن| أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الخميس، رفض شحنة مواد غذائية بعدد 695 كرتونة من “لوز ابيض مقشر”، من بلد المنشأ والمصدر أمريكا، وتاريخ الصلاحية 12-2017 إلى 12-2019، لعدم مطابقتها المواصفات القياسية، لوجود اصابات حشرية واضحة.
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