#ليبيا_الآن| أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الخميس، رفض شحنة مواد غذائية بعدد 695 كرتونة من “لوز ابيض مقشر”، من بلد المنشأ والمصدر أمريكا، وتاريخ الصلاحية 12-2017 إلى 12-2019، لعدم مطابقتها المواصفات القياسية، لوجود اصابات حشرية واضحة.





