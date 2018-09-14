#ليبيا_الآن| سرقة ونهب أجهزة المنظومات الخاصة بالتوقعات الجوية، بالمركز الوطني للأرصاد الجوي بمدينة #طرابلس، الذي يخدم ليبيا من ملاحة جوية وبحرية وغيرها من الخدمات، التي تحتاج هذا القطاع.
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قناة الان
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