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#ليبيا_الآن| أعلنت مراقبة التعليم ببلدية #الزاوية الغرب، اليوم الجمعة، الإتصال…

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت مراقبة التعليم ببلدية #الزاوية الغرب، اليوم الجمعة، الإتصال بمدير مكتب الإمتحانات بالبلدية المكلف أبوعجيلة رحومة على 0925227301، لمن يرغب من طلبة الشهادة الثانوية العامة وإتمام مرحلة التعليم الأساسي من “النازحين وبلدية #زوارة، بإجراء الإمتحانات ببلدية الزاوية، للتنسيق وإتمام إجراءات دخول الإمتحانات مع احضار بطاقة إثبات هوية الطالب الخاصة بالامتحانات.

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قناة الان

قناة الان

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