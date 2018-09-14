#ليبيا_الآن| أعلنت مراقبة التعليم ببلدية #الزاوية الغرب، اليوم الجمعة، الإتصال بمدير مكتب الإمتحانات بالبلدية المكلف أبوعجيلة رحومة على 0925227301، لمن يرغب من طلبة الشهادة الثانوية العامة وإتمام مرحلة التعليم الأساسي من “النازحين وبلدية #زوارة، بإجراء الإمتحانات ببلدية الزاوية، للتنسيق وإتمام إجراءات دخول الإمتحانات مع احضار بطاقة إثبات هوية الطالب الخاصة بالامتحانات.
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