#ليبيا_الآن| أعلنت مراقبة التعليم ببلدية #الزاوية الغرب، اليوم الجمعة، الإتصال بمدير مكتب الإمتحانات بالبلدية المكلف أبوعجيلة رحومة على 0925227301، لمن يرغب من طلبة الشهادة الثانوية العامة وإتمام مرحلة التعليم الأساسي من “النازحين وبلدية #زوارة، بإجراء الإمتحانات ببلدية الزاوية، للتنسيق وإتمام إجراءات دخول الإمتحانات مع احضار بطاقة إثبات هوية الطالب الخاصة بالامتحانات.