ليبيا_الآن| قامت وحدة التحري وجمع المعلومات، وعناصر مكتب الدوريات التابعة لجها…

#ليبيا_الآن| قامت وحدة التحري وجمع المعلومات، وعناصر مكتب الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، أمس الخميس، بإقامة دوريات داخل الحدود الإدارية لبلدية #تاجوراء، لمساندة أعضاء هيئة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.
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