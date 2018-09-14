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#ليبيا_الآن| قامت وحدة التحري وجمع المعلومات، وعناصر مكتب الدوريات التابعة لجها…

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قامت وحدة التحري وجمع المعلومات، وعناصر مكتب الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، أمس الخميس، بإقامة دوريات داخل الحدود الإدارية لبلدية #تاجوراء، لمساندة أعضاء هيئة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.





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