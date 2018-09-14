عاجل

#ليبيا_الآن| باشرت إدارة مستشفى أبن سيناء التعليمي #سرت، أمس الخميس، العمل لتج…

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| باشرت إدارة مستشفى أبن سيناء التعليمي #سرت، أمس الخميس، العمل لتجهيز غرفة خاصة بالعناية الفائقة بقسم الأطفال سابقا، لضيق المكان الحالي بقسم الإسعاف، وتجهيز صالة لعدد أكثر من الأسرّة، وسيتم افتتاحها بشكل رسمي الأيام القليلة القادمة.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك