ليبيا_الآن| باشرت إدارة مستشفى أبن سيناء التعليمي #سرت، أمس الخميس، العمل لتج…

#ليبيا_الآن| باشرت إدارة مستشفى أبن سيناء التعليمي #سرت، أمس الخميس، العمل لتجهيز غرفة خاصة بالعناية الفائقة بقسم الأطفال سابقا، لضيق المكان الحالي بقسم الإسعاف، وتجهيز صالة لعدد أكثر من الأسرّة، وسيتم افتتاحها بشكل رسمي الأيام القليلة القادمة.
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