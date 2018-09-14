ليبيا_الآن| باشرت إدارة مستشفى أبن سيناء التعليمي #سرت، أمس الخميس، العمل لتج…

#ليبيا_الآن| باشرت إدارة مستشفى أبن سيناء التعليمي #سرت، أمس الخميس، العمل لتجهيز غرفة خاصة بالعناية الفائقة بقسم الأطفال سابقا، لضيق المكان الحالي بقسم الإسعاف، وتجهيز صالة لعدد أكثر من الأسرّة، وسيتم افتتاحها بشكل رسمي الأيام القليلة القادمة.







