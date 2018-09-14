#ليبيا_الآن| وصلت أولي الوفود من مطار #الزنتان إلى بلدية #اجخرة، اليوم الجمعة، المشاركة في ملتقي القبائل الليبية، ممثلين عن كافة مدن الجبل الغربي واغلب مدن المنطقة الغربية، الذي سينطلق يوم الأحد 16/9/2018 لمدة ثلاثة أيام، داخل مقر مدرسة الشهيد عطية الكاسح.









