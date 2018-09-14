#ليبيا_الآن| وصلت أولي الوفود من مطار #الزنتان إلى بلدية #اجخرة، اليوم الجمعة، المشاركة في ملتقي القبائل الليبية، ممثلين عن كافة مدن الجبل الغربي واغلب مدن المنطقة الغربية، الذي سينطلق يوم الأحد 16/9/2018 لمدة ثلاثة أيام، داخل مقر مدرسة الشهيد عطية الكاسح.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| وزارة تعليم بحكومة الوفاق الوفاق، توقف إ 74 من مدارس التعليم الخ…
تم النشر منذُ 12 دقيقة
تم النشر منذُ 43 دقيقة
#الرائد_أخبار جانب من أعمال صيانة وإصلاح الشبكة الكهربائية في مناطق #خلة_الفرح…
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| البنك المركزي #البيضاء: لا صحة للفقرة التي ودرت في تقرير الأمم ال…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك