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#ليبيا_الآن| زارت أحد المنظمات الدولية، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة الغير ال…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زارت أحد المنظمات الدولية، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، لأجراء مقابلات وتسليم مساعدات التي تخص التنظيف الشخصي، ل 80 مهاجر غير شرعي، تم ضبطهم داخل الحدود الإدارية لبلدية جنزور منذ 48 ساعة.





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