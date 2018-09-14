ليبيا_الآن| زارت أحد المنظمات الدولية، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة الغير ال…

#ليبيا_الآن| زارت أحد المنظمات الدولية، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، لأجراء مقابلات وتسليم مساعدات التي تخص التنظيف الشخصي، ل 80 مهاجر غير شرعي، تم ضبطهم داخل الحدود الإدارية لبلدية جنزور منذ 48 ساعة.
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