ليبيا_الآن| زارت أحد المنظمات الدولية، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة الغير ال…

#ليبيا_الآن| زارت أحد المنظمات الدولية، أمس الخميس، جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، لأجراء مقابلات وتسليم مساعدات التي تخص التنظيف الشخصي، ل 80 مهاجر غير شرعي، تم ضبطهم داخل الحدود الإدارية لبلدية جنزور منذ 48 ساعة.









