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#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، اليوم الجمعة، ب…

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، اليوم الجمعة، بأنه سيباشر من يوم الأحد المقبل 16/9/2018، بتشديد الإجراءات على جميع الأجانب، الموجودين داخل الحدود الإدارية لبلدية #جنزور، وضبط أي مخالف لقانون الهجرة والإقامة داخل الدولة الليبية.

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