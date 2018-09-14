ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، اليوم الجمعة، ب…

#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية فرع #جنزور، اليوم الجمعة، بأنه سيباشر من يوم الأحد المقبل 16/9/2018، بتشديد الإجراءات على جميع الأجانب، الموجودين داخل الحدود الإدارية لبلدية #جنزور، وضبط أي مخالف لقانون الهجرة والإقامة داخل الدولة الليبية.
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