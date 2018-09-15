ليبيا_الآن | إحتفل مركز العصر #جادو بتخريج الدفعة الأولى لدبلوم رياض أطفال وا…

#ليبيا_الآن | إحتفل مركز العصر #جادو بتخريج الدفعة الأولى لدبلوم رياض أطفال والبالغ عددهم ٢٢ متدربة. المتدربات خضعن لدورة تدريبية استمرت 45 يوم بمعدل 80 ساعة أسبوعيًا، تضمنت علم رياض الأطفال، مراحل نمو الطفل، التحضير في الفصل، والتنشئة والتواصل مع بيئة الطفل.





