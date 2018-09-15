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#ليبيا_الآن | حذّرت منظّمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول مجموعة من ال…

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | حذّرت منظّمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول مجموعة من المواد الغذائية والعصائر والمشروبات التي تحتوي الوان محظورة في مكوناتها، لما لها من خطر الإصابة بأمراض الحساسية والأمراض الخبيثة والمسرطنة.








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