ليبيا_الآن | حذّرت منظّمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول مجموعة من ال…

#ليبيا_الآن | حذّرت منظّمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول مجموعة من المواد الغذائية والعصائر والمشروبات التي تحتوي الوان محظورة في مكوناتها، لما لها من خطر الإصابة بأمراض الحساسية والأمراض الخبيثة والمسرطنة.















