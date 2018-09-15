ليبيا_الآن | وزّع متطوعو الهلال الاحمر الليبي فرع #ترهونة إغاثات لـ588 أسرة ن…

#ليبيا_الآن | وزّع متطوعو الهلال الاحمر الليبي فرع #ترهونة إغاثات لـ588 أسرة نازحة من مدينة #طرابلس، بدعمٍ من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع اللجنهة الدولية للصليب الأحمر.





