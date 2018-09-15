ليبيا_الآن | وزّع متطوعو الهلال الاحمر الليبي فرع #ترهونة إغاثات لـ588 أسرة ن…

#ليبيا_الآن | وزّع متطوعو الهلال الاحمر الليبي فرع #ترهونة إغاثات لـ588 أسرة نازحة من مدينة #طرابلس، بدعمٍ من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع اللجنهة الدولية للصليب الأحمر.
تعليق
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يا مصطفي بوزويدة يا كذاب
مرج السلفية
مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .
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