ليبيا_الآن | إجتمع وزير داخلية حكومة الوفاق عبد السلام عاشور، ونائب المبعوث ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع وزير داخلية حكومة الوفاق عبد السلام عاشور، ونائب المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، ورئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر المنطقة العسكرية الغربية ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقادة عسكريون آخرون، لبحث الترتيبات الأمنية في مدينة #طرابلس.
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