#ليبيا_الآن | رحّل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين #زوارة، ومباحث الجوازات، ومركز إيواء بلدية #الزاوية، وبلدية #الزنتان، 132مهاجر غير شرعي من الجنسية النيجيرية (بينهم 38 إمرأة و11 طفل) في رحلتين متتاليتين من مطار زوارة الدولي إلى مطار #مصراتة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة.







