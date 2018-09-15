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#ليبيا_الآن | رحّل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين #زوارة، ومباحث الجوازات، …

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | رحّل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين #زوارة، ومباحث الجوازات، ومركز إيواء بلدية #الزاوية، وبلدية #الزنتان، 132مهاجر غير شرعي من الجنسية النيجيرية (بينهم 38 إمرأة و11 طفل) في رحلتين متتاليتين من مطار زوارة الدولي إلى مطار #مصراتة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة.




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