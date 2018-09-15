ليبيا_الآن | ضبطت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلّحة الليبية شاحنات لتهر…

#ليبيا_الآن | ضبطت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلّحة الليبية شاحنات لتهريب الوقود، أثناء قيامها بدورياتٍ لتأمين حدود منطقة #الجفرة و #رأس_لانوف في #الهلال_النفطي، وتم القبض على المهربين.





