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#ليبيا_الآن | ضبطت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلّحة الليبية شاحنات لتهر…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | ضبطت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلّحة الليبية شاحنات لتهريب الوقود، أثناء قيامها بدورياتٍ لتأمين حدود منطقة #الجفرة و #رأس_لانوف في #الهلال_النفطي، وتم القبض على المهربين.



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