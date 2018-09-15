ليبيا_الآن | وزّع فريق الإسعاف والصحة في الهلال الأحمر الليبي #درنة 1000 مطوي…

#ليبيا_الآن | وزّع فريق الإسعاف والصحة في الهلال الأحمر الليبي #درنة 1000 مطوية إرشادية توعوية مكونة من جزئين تحتوي على 10 نقاط تدابير وقائية و10 نقاط تدخلات أثناء حوادث السير، إحياءً لليوم العالمي للإسعافات الأولية.





