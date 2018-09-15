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#ليبيا_الآن | وزّع فريق الإسعاف والصحة في الهلال الأحمر الليبي #درنة 1000 مطوي…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وزّع فريق الإسعاف والصحة في الهلال الأحمر الليبي #درنة 1000 مطوية إرشادية توعوية مكونة من جزئين تحتوي على 10 نقاط تدابير وقائية و10 نقاط تدخلات أثناء حوادث السير، إحياءً لليوم العالمي للإسعافات الأولية.



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