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#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني …

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مع رئيسة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا وعدد من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، بحضور مدير المنافذ، ولجنة الأزمة وبعض الضباط التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لعرض نتائج لجنة الأزمة حول كيفية نقل المهاجرين من مراكز الإيواء الواقعة قرب أماكن الإشتباكات في #طرابلس.




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