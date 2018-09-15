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#ليبيا _الآن | التقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد ا…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا _الآن | التقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واستعرضا التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية. وشدد سلامة على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وتعزيز الوضع الأمني في #طرابلس وإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.


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