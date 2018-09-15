ليبيا _الآن | التقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد ا…

#ليبيا _الآن | التقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واستعرضا التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية. وشدد سلامة على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وتعزيز الوضع الأمني في #طرابلس وإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.



