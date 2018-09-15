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#ليبيا_الآن | شكّلت سفارة دولة #إيطاليا لدى #ليبيا أوّل لجنة تسييرية مع حكومة…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | شكّلت سفارة دولة #إيطاليا لدى #ليبيا أوّل لجنة تسييرية مع حكومة الوفاق لتنفيذ برنامج الصحة البيئية التابع لإدارة دعم السلام والأمن والعمليات الإنسانية والتنموية التابعة للأمم المتحدة، للوصول نحو #طرابلس نظيفة وببيئة مستدامة، عبر دعم إدارة مستدامة لمخلفات المدينة.


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