#ليبيا_الآن | شكّلت سفارة دولة #إيطاليا لدى #ليبيا أوّل لجنة تسييرية مع حكومة الوفاق لتنفيذ برنامج الصحة البيئية التابع لإدارة دعم السلام والأمن والعمليات الإنسانية والتنموية التابعة للأمم المتحدة، للوصول نحو #طرابلس نظيفة وببيئة مستدامة، عبر دعم إدارة مستدامة لمخلفات المدينة.



