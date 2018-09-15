#ليبيا_الآن | شكّلت سفارة دولة #إيطاليا لدى #ليبيا أوّل لجنة تسييرية مع حكومة الوفاق لتنفيذ برنامج الصحة البيئية التابع لإدارة دعم السلام والأمن والعمليات الإنسانية والتنموية التابعة للأمم المتحدة، للوصول نحو #طرابلس نظيفة وببيئة مستدامة، عبر دعم إدارة مستدامة لمخلفات المدينة.
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