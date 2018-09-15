ليبيا_الآن | أنهى 18 موظّف في القطاع الأمني في #ليبيا دورة تدريبية أقامتها ال…

#ليبيا_الآن | أنهى 18 موظّف في القطاع الأمني في #ليبيا دورة تدريبية أقامتها الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة حول بناء القُدرات في القيادة والسيطرة.
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