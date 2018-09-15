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#ليبيا_الآن | أنهى 18 موظّف في القطاع الأمني في #ليبيا دورة تدريبية أقامتها ال…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أنهى 18 موظّف في القطاع الأمني في #ليبيا دورة تدريبية أقامتها الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة حول بناء القُدرات في القيادة والسيطرة.


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قناة الان

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