ليبيا_الآن | وقّعت نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديلراي إتفاقي…

#ليبيا_الآن | وقّعت نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديلراي إتفاقيةً مع الوكالة الايطالية للتعاون التنموي والمفوضية الأوروبية في #بروكسل، #بلجيكا، تقتضي بتخصيص 50 مليون يورو، مخصّصة من #إيطاليا لدعم 24 بلدية في #ليبيا لمساعدة المهاجرين.
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