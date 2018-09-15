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#ليبيا_الآن | وقّعت نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديلراي إتفاقي…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وقّعت نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديلراي إتفاقيةً مع الوكالة الايطالية للتعاون التنموي والمفوضية الأوروبية في #بروكسل، #بلجيكا، تقتضي بتخصيص 50 مليون يورو، مخصّصة من #إيطاليا لدعم 24 بلدية في #ليبيا لمساعدة المهاجرين.


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