ليبيا_الآن | خلص الاجتماع الفني العسكري الذي عقد بحضور الأمم المتحدة والقادة ا…

#ليبيا_الآن | خلص الاجتماع الفني العسكري الذي عقد بحضور الأمم المتحدة والقادة العسكريين في غرب #ليبيا، لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك. وحدد الإجتماع دور ومهام وهيكلية هذه القوة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى #طرابلس.
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