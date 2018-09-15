ليبيا_الآن | خلص الاجتماع الفني العسكري الذي عقد بحضور الأمم المتحدة والقادة ا…

#ليبيا_الآن | خلص الاجتماع الفني العسكري الذي عقد بحضور الأمم المتحدة والقادة العسكريين في غرب #ليبيا، لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك. وحدد الإجتماع دور ومهام وهيكلية هذه القوة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى #طرابلس.







