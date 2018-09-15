ليبياـالآن| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا تصدر بيانًا تدين فيه تنام…

#ليبياـالآن| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا تصدر بيانًا تدين فيه تنامي حوادث السطو المسلح والسرقات في مناطق جنوب و غرب العاصمة #طرابلس. وذلك بعد تعمّد أطراف النزاع بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم، خاصة في مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووداي الربيع وعين زارة.
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