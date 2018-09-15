عاجل

#ليبياـالآن| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا تصدر بيانًا تدين فيه تنام…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا تصدر بيانًا تدين فيه تنامي حوادث السطو المسلح والسرقات في مناطق جنوب و غرب العاصمة #طرابلس. وذلك بعد تعمّد أطراف النزاع بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم، خاصة في مناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووداي الربيع وعين زارة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك