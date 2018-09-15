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#ليبياـالآن| أجلت شركة الطيران التونسية قرار استئناف رحلاتها إلى #ليبيا – الذي…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أجلت شركة الطيران التونسية قرار استئناف رحلاتها إلى #ليبيا – الذي كان مقررًا في شهر سبتبمر الجاري- إلى موعد آخر لم تحدد بعد، وذلك بسبب حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها العاصمة #طرابلس.

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قناة الان

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