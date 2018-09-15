#ليبياـالآن| أجلت شركة الطيران التونسية قرار استئناف رحلاتها إلى #ليبيا – الذي كان مقررًا في شهر سبتبمر الجاري- إلى موعد آخر لم تحدد بعد، وذلك بسبب حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها العاصمة #طرابلس.