#ليبياـالآن| أجلت شركة الطيران التونسية قرار استئناف رحلاتها إلى #ليبيا – الذي كان مقررًا في شهر سبتبمر الجاري- إلى موعد آخر لم تحدد بعد، وذلك بسبب حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها العاصمة #طرابلس.
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