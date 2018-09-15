ليبياـالآن| البنك المركزي #البيضاء: لا صحة للفقرة التي ودرت في تقرير الأمم ال…

#ليبياـالآن| البنك المركزي #البيضاء: لا صحة للفقرة التي ودرت في تقرير الأمم المتحدة عن الأوال التي خرجت من خزينة المصرف المركيز #البيضاء بصورة غير قانونية، هناك كمية من الأموال تضررت من مياه الصرف الصحي التي غمرت عددًا من الأحياء ومنها مقر المصرف.