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#ليبياـالآن| البنك المركزي #البيضاء: لا صحة للفقرة التي ودرت في تقرير الأمم ال…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| البنك المركزي #البيضاء: لا صحة للفقرة التي ودرت في تقرير الأمم المتحدة عن الأوال التي خرجت من خزينة المصرف المركيز #البيضاء بصورة غير قانونية، هناك كمية من الأموال تضررت من مياه الصرف الصحي التي غمرت عددًا من الأحياء ومنها مقر المصرف.

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  • باهي وينهم الفلوس كان كلامكم صحيح حتي ولو مياه غمرتهم مايفسدوش علي الأقل مش كلهم وبعدين معاهم فضة والا حتي هي ذابت ههههههههههههه كمشة مخانب و قالك جيش وطني تو الله الوطنية مافاتت من بحذاكم و طرابلس اللي تقولو مليشيات مافيش واحد خنب المركزي والذهب اللي فيه

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