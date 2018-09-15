ليبياـالآن| وزارة تعليم بحكومة الوفاق الوفاق، توقف إ 74 من مدارس التعليم الخ…

#ليبياـالآن| وزارة تعليم بحكومة الوفاق الوفاق، توقف إ 74 من مدارس التعليم الخاص عن العمل لإفتقارها للمواصفات الكمية والنوعية والصحية للبناء المدرسي المسموح به قانونيًا.
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