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#ليبياـالآن| وزارة تعليم بحكومة الوفاق الوفاق، توقف إ 74 من مدارس التعليم الخ…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزارة تعليم بحكومة الوفاق الوفاق، توقف إ 74 من مدارس التعليم الخاص عن العمل لإفتقارها للمواصفات الكمية والنوعية والصحية للبناء المدرسي المسموح به قانونيًا.

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قناة الان

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