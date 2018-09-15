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#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة: غدًا الأحد، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى است…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الحكومة #الليبية المؤقتة: غدًا الأحد، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى استشهاد “أسد الصحراء” الشيخ عمر المختار .

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قناة الان

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