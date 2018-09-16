يوافق السادس عشر من سبتمبر ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار على يد المستعمر الإيطالي عام 1931م، وهو اليوم الذي اختاره الليبيون ليكون “يوم الشهيد”؛ احتفاء وتكريما لكل الشهداء الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم.