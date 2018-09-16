ليبياـاالآن| #فيديو – #خاص| في الـ16 من سبتمبر 1931، استشهد شيخ المجاهدين “عم…



#ليبياـاالآن| #فيديو – #خاص| في الـ16 من سبتمبر 1931، استشهد شيخ المجاهدين “عمر المختار.

نصحبكم في هذا الفيديو داخل الكهف الذي ولد فيه شيخ المجاهدين “عمر المختار، في 20 أغسطس 1858 بمنطقة جنزور شرق مدينة طبرق، كان من أسرة مالها وجاهها إيمانها وحبها للوطن، فحفظ القرآن الكريم ودرسه.

“عمر المختار” يعد نموذجًا فريدًا في مواجهة الإستعمار والظلم، فلم يقف أمام عائق العمر، إذ ظلّ يحارب المستعمر وقد تجاوز السبعين من عمره، كما لم تحبطه قلّة الإمكانيات مقارنة بما ملكه الإستعمار الإيطالي من عتاد وسلاح، فحارب المحتل على ظهر الخيل، فهو يعلم يقينًا أن موازين القوى تختلف باختلاف الإيمان بعدالة قضيته.

ولد “شيخ الشهداء” فقيرًا ومات فقيرًا إلا من جهاده وسمتعته الطيبة وأخلاقه الرائعة، التي أصبحت ملهمة لحياة عديد من المناضلين في العالم.