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#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة …

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، بلغت 32%، عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ “5.821” بواقع 40%، فيما بلغ عدد النساء “1.382” سيدة بواقع 17%.

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