#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، بلغت 32%، عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ “5.821” بواقع 40%، فيما بلغ عدد النساء “1.382” سيدة بواقع 17%.