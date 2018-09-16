#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، بلغت 32%، عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ “5.821” بواقع 40%، فيما بلغ عدد النساء “1.382” سيدة بواقع 17%.
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