#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي “درج” بلغت 40% بواقع “1.753” مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.

نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت “44%” أما النساء فقد سجلت 34%.