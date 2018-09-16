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#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة …

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية: النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي “درج” بلغت 40% بواقع “1.753” مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.
نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت “44%” أما النساء فقد سجلت 34%.

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