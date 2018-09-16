#ليبياـالآن| مجلس الأمن الدولي: رصدنا انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز والسجون في نطاق سيطرة حكومة الوفاق الوطني. من ضمنها الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني والتعذيب الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.

حتى أكتوبر 2017، وثقنا وجود 6500 شخص محتجزين في السجون الخاضعة لرقابة الشرطة القضائية، في حين لا توجد إحصاءات خاصة بالسجون الخاضعة لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية أو تلك الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.