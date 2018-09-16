ليبياـالآن| وضع “عبدالله الثني” رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ، ح…

#ليبياـالآن| وضع “عبدالله الثني” رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ، حجر الأساسي لإنشاء مستشفى “عمر المختار” العام في بلدة عمر المختار جنوب مدينة #البيضاء .

المستشفى يتسع لـ80 سريرا”، ومجهز بكافة المعدات الطبية، وبتنفيذ شركة الإمداد #الليبي للمقاولات العامة.