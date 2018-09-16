#ليبياـالآن| وزعت وزارة الإقتصاد بالحكومة #الليبية المؤقتة 3400 كيس من الدقيق على 16 مخبزًا في بلدية سلوق، بواقع 200 كيس دقيق لكل مخبز.
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