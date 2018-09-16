عاجل

#ليبياـالآن| وزعت وزارة الإقتصاد بالحكومة #الليبية المؤقتة 3400 كيس من الدقيق …

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزعت وزارة الإقتصاد بالحكومة #الليبية المؤقتة 3400 كيس من الدقيق على 16 مخبزًا في بلدية سلوق، بواقع 200 كيس دقيق لكل مخبز.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك