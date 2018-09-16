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#ليبياـالآن| مركز #طبرق الطبي: وصل عدد المواليد خلال نصف عام 2018 إلى 3048 ” م…

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مركز #طبرق الطبي: وصل عدد المواليد خلال نصف عام 2018 إلى 3048 ” مابين طبيعية وقيصرية.

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قناة الان

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