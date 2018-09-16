عاجل

#ليبياـالآن| انطلقت تظاهرة في ميدان #الجزائر، في العاصمة #طرابلس، اليوم الأحد…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| انطلقت تظاهرة في ميدان #الجزائر، في العاصمة #طرابلس، اليوم الأحد، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء مجلسي الدولة والرئاسي.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك