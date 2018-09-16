#ليبياـالآن| انطلقت تظاهرة في ميدان #الجزائر، في العاصمة #طرابلس، اليوم الأحد، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء مجلسي الدولة والرئاسي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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