#ليبياـالآن| انطلقت تظاهرة في ميدان #الجزائر، في العاصمة #طرابلس، اليوم الأحد، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية، رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء مجلسي الدولة والرئاسي.



