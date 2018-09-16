ليبياـالآن| صحيفة “صنداي اكسبرس” #البريطانية: المسلحون الذين يحتجزون “هاشم عب…

#ليبياـالآن| صحيفة “صنداي اكسبرس” #البريطانية: المسلحون الذين يحتجزون “هاشم عبيدي” – شقيق الإرهابي سلمان عبيدي الذي فجر حفلًا في مدينة مانشيتر البريطانية وتسبب بمقتل ٢٢ شخصًا بينهم ٧ أطفال – يطالبون الحكومة البريطانية تسليمهم مليون دولار مقابل الإفراج عنه.

وتتهم الحكومة البريطانيا “هاشم عبيدي” بـمساعد شقيقه في شراء مواد ومكونات القنبلة التي استخدمها لتنفيذ الهجوم.