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#ليبياـالآن| صحيفة “صنداي اكسبرس” #البريطانية: المسلحون الذين يحتجزون “هاشم عب…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| صحيفة “صنداي اكسبرس” #البريطانية: المسلحون الذين يحتجزون “هاشم عبيدي” – شقيق الإرهابي سلمان عبيدي الذي فجر حفلًا في مدينة مانشيتر البريطانية وتسبب بمقتل ٢٢ شخصًا بينهم ٧ أطفال – يطالبون الحكومة البريطانية تسليمهم مليون دولار مقابل الإفراج عنه.
وتتهم الحكومة البريطانيا “هاشم عبيدي” بـمساعد شقيقه في شراء مواد ومكونات القنبلة التي استخدمها لتنفيذ الهجوم.

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