ليبيا_الآن نظم المجلس البلدي مصراتة! أمس السبت، بمكتب المراسم التابع لوزارة ال…

#ليبيا_الآن نظم المجلس البلدي مصراتة! أمس السبت، بمكتب المراسم التابع لوزارة الخارجية، احتفالية تكريم للقنصل العام للجمهورية التركية #بمصراتة سينان ياشلداغ، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالقنصلية، بحضور بعض المسؤولين بالمدينة.









