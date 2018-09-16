ليبيا_الآن نظم المجلس البلدي مصراتة! أمس السبت، بمكتب المراسم التابع لوزارة ال…

#ليبيا_الآن نظم المجلس البلدي مصراتة! أمس السبت، بمكتب المراسم التابع لوزارة الخارجية، احتفالية تكريم للقنصل العام للجمهورية التركية #بمصراتة سينان ياشلداغ، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالقنصلية، بحضور بعض المسؤولين بالمدينة.
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