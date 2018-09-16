عاجل

#ليبيا_الآن نظم المجلس البلدي مصراتة! أمس السبت، بمكتب المراسم التابع لوزارة ال…

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن نظم المجلس البلدي مصراتة! أمس السبت، بمكتب المراسم التابع لوزارة الخارجية، احتفالية تكريم للقنصل العام للجمهورية التركية #بمصراتة سينان ياشلداغ، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالقنصلية، بحضور بعض المسؤولين بالمدينة.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك