ليبيا_الآن| التقرير الإحصائي النصف الأول لعام 2018، لقسم الولادة بمركز طبرق ال…

#ليبيا_الآن| التقرير الإحصائي النصف الأول لعام 2018، لقسم الولادة بمركز طبرق الطبي، حيث وصل عدد المواليد خلال نصف هذا العام إلى 3048، مابين ولادة طبيعية؛ وقيصرية.
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