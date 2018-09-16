ليبيا_الآن| التقرير الإحصائي النصف الأول لعام 2018، لقسم الولادة بمركز طبرق ال…

#ليبيا_الآن| التقرير الإحصائي النصف الأول لعام 2018، لقسم الولادة بمركز طبرق الطبي، حيث وصل عدد المواليد خلال نصف هذا العام إلى 3048، مابين ولادة طبيعية؛ وقيصرية.