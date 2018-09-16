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#ليبيا_الآن| التقرير الإحصائي النصف الأول لعام 2018، لقسم الولادة بمركز طبرق ال…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| التقرير الإحصائي النصف الأول لعام 2018، لقسم الولادة بمركز طبرق الطبي، حيث وصل عدد المواليد خلال نصف هذا العام إلى 3048، مابين ولادة طبيعية؛ وقيصرية.

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