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#ليبيا_الآن| الديمقراطية تقاس من خلال العملية الإنتخابية، والحريات المدنية، أدا…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الديمقراطية تقاس من خلال العملية الإنتخابية، والحريات المدنية، أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، ولكن #بليبيا فشلت الحكومات المتعاقبة لتحقيقها، رغم وجود جزء من هذه المقاييس.
برأيكم هل بإمكاننا تحقيق الديمقراطية بليبيا؟ وهل ستشاركون في الأنتخابات القادمة لتحقيقها؟

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