ليبيا_الآن| الديمقراطية تقاس من خلال العملية الإنتخابية، والحريات المدنية، أدا…

#ليبيا_الآن| الديمقراطية تقاس من خلال العملية الإنتخابية، والحريات المدنية، أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، ولكن #بليبيا فشلت الحكومات المتعاقبة لتحقيقها، رغم وجود جزء من هذه المقاييس.

برأيكم هل بإمكاننا تحقيق الديمقراطية بليبيا؟ وهل ستشاركون في الأنتخابات القادمة لتحقيقها؟

