ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن إقالة موظفي السفارة #الليبية في #روسيا يقيلون ال…

#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن إقالة موظفي السفارة #الليبية في #روسيا يقيلون القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية في #موسكو، على إثر “فضائح جنسية”.
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