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#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن إقالة موظفي السفارة #الليبية في #روسيا يقيلون ال…

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أنباء تتحدث عن إقالة موظفي السفارة #الليبية في #روسيا يقيلون القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية في #موسكو، على إثر “فضائح جنسية”.

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قناة الان

قناة الان

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