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#ليبياـالآن| شركة البريقة لتسويق النفط: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم توفر غ…

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| شركة البريقة لتسويق النفط: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم توفر غاز الطهي، والعاملون بمستودع #الزاوية النفطي يبذلون قصارى جهدهم لتعبئة وتوفير أكبر عدد ممكن من الاسطوانات للمواطنين طلية أيام الأسبوع.

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