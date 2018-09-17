ليبياـالآن| شركة البريقة لتسويق النفط: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم توفر غ…

#ليبياـالآن| شركة البريقة لتسويق النفط: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم توفر غاز الطهي، والعاملون بمستودع #الزاوية النفطي يبذلون قصارى جهدهم لتعبئة وتوفير أكبر عدد ممكن من الاسطوانات للمواطنين طلية أيام الأسبوع.