ليبياـالآن| شركة البريقة لتسويق النفط: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم توفر غ…

#ليبياـالآن| شركة البريقة لتسويق النفط: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم توفر غاز الطهي، والعاملون بمستودع #الزاوية النفطي يبذلون قصارى جهدهم لتعبئة وتوفير أكبر عدد ممكن من الاسطوانات للمواطنين طلية أيام الأسبوع.
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