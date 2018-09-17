ليبياـالآن| رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”: الهجمات التي يتعرض ل…

#ليبياـالآن| رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”: الهجمات التي يتعرض لها قطاع النفط لن تزيد المؤسسة والعاملين بها إلا إصراراً على إصلاح ما تم تدميره. المؤسسة ستستمر بالعمل من أجل رفعة #ليبيا من خلال ترميم اقتصاد الوطن عن طريق زيادة الإنتاج و المحافظة عليه.
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