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#ليبياـالآن| رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”: الهجمات التي يتعرض ل…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”: الهجمات التي يتعرض لها قطاع النفط لن تزيد المؤسسة والعاملين بها إلا إصراراً على إصلاح ما تم تدميره. المؤسسة ستستمر بالعمل من أجل رفعة #ليبيا من خلال ترميم اقتصاد الوطن عن طريق زيادة الإنتاج و المحافظة عليه.

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