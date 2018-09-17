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#ليبياـالآن|الشركة العامة للكهرباء: الخطوط المتضررة جرّاء الاشتباكات التي شهدته…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|الشركة العامة للكهرباء: الخطوط المتضررة جرّاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة #طرابلس هي: خط اليرموك قصر بن غشير رقم 2 جهد 30 ك.ف، ومحول القدرة رقم 2 جهد 30/11 بمحطة السدرة، وأعمال الصيانة جارية لإعادة هذه الخطوط إلى الخدمة.

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