ليبياـالآن|الشركة العامة للكهرباء: الخطوط المتضررة جرّاء الاشتباكات التي شهدته…

#ليبياـالآن|الشركة العامة للكهرباء: الخطوط المتضررة جرّاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة #طرابلس هي: خط اليرموك قصر بن غشير رقم 2 جهد 30 ك.ف، ومحول القدرة رقم 2 جهد 30/11 بمحطة السدرة، وأعمال الصيانة جارية لإعادة هذه الخطوط إلى الخدمة.