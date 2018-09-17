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#ليبياـالآن| المنظمة الدولية للهجرة في #ليبيا: إعادة 153 مهاجرا نيجيريًا غير ش…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المنظمة الدولية للهجرة في #ليبيا: إعادة 153 مهاجرا نيجيريًا غير شرعي إلى بلادهم عبر مطار #مصراتة، من بينهم 15 طفلًا.

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