ليبياـالآن| المنظمة الدولية للهجرة في #ليبيا: إعادة 153 مهاجرا نيجيريًا غير ش…

#ليبياـالآن| المنظمة الدولية للهجرة في #ليبيا: إعادة 153 مهاجرا نيجيريًا غير شرعي إلى بلادهم عبر مطار #مصراتة، من بينهم 15 طفلًا.
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