#ليبياـالآن|الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي: استمرار أعمال صيانة في عدد من الأحياء في #بنغازين من بينها صيانة خط مياه شرب قطر 300 بشارع #العراق، وخط للصرف الصحي لإنهاء الطفح المزمن بحي “علي بن أبي طالب”- #السيرتي.