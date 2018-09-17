#ليبياـالآن|الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي: استمرار أعمال صيانة في عدد من الأحياء في #بنغازين من بينها صيانة خط مياه شرب قطر 300 بشارع #العراق، وخط للصرف الصحي لإنهاء الطفح المزمن بحي “علي بن أبي طالب”- #السيرتي.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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