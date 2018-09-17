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#ليبياـالآن|الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي: استمرار أعمال صيانة في…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي: استمرار أعمال صيانة في عدد من الأحياء في #بنغازين من بينها صيانة خط مياه شرب قطر 300 بشارع #العراق، وخط للصرف الصحي لإنهاء الطفح المزمن بحي “علي بن أبي طالب”- #السيرتي.

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