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#ليبياـالآن| شهدت بلدية #أجخرة، صباح اليوم الإثنين، الجلسة التشاورية لتجمع الق…

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| شهدت بلدية #أجخرة، صباح اليوم الإثنين، الجلسة التشاورية لتجمع القبائل #الليبية، بمشاركة كل التركيبات الاجتماعية الليبية حيث يمثل كل قبيلة أحد أعيانها، وذلك لبحث حلول عاجلة للمشاكل الملّحة التي تشهدها الساحة #الليبية.
برأيكم، هل تساعد هذه الاجتماعات لرأب الصدع بين الفرقاء في #ليبيا؟

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