ليبياـالآن| شهدت بلدية #أجخرة، صباح اليوم الإثنين، الجلسة التشاورية لتجمع الق…

#ليبياـالآن| شهدت بلدية #أجخرة، صباح اليوم الإثنين، الجلسة التشاورية لتجمع القبائل #الليبية، بمشاركة كل التركيبات الاجتماعية الليبية حيث يمثل كل قبيلة أحد أعيانها، وذلك لبحث حلول عاجلة للمشاكل الملّحة التي تشهدها الساحة #الليبية.

برأيكم، هل تساعد هذه الاجتماعات لرأب الصدع بين الفرقاء في #ليبيا؟