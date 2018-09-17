ليبياـالآن| اشتبكت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة #الز…

#ليبياـالآن| اشتبكت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة #الزاوية، مع مسلحين كانوا على متن قاربين مطاطيين يقلان ٨٠ مهاجراً غير شرعي، تم انقاذ ٥٧ مهاجرًا في القارب الأول، فيما لاذ المسلحون وبقية المهاجرين بعد تبادل لإطلاق النار.