ليبياـالآن| اشتبكت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة #الز…

#ليبياـالآن| اشتبكت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة #الزاوية، مع مسلحين كانوا على متن قاربين مطاطيين يقلان ٨٠ مهاجراً غير شرعي، تم انقاذ ٥٧ مهاجرًا في القارب الأول، فيما لاذ المسلحون وبقية المهاجرين بعد تبادل لإطلاق النار.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 5 دقائق
#ليبيا_الآن | حذّرت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول عدد من المواد…
تم النشر منذُ 20 دقيقة
#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين لل…
تم النشر منذُ 42 دقيقة
#الرائد_أخبار وزير الداخلية عبد السلام عاشور يكلف، الاثنين، العميد خالد عبدو زه…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك