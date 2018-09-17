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#ليبياـالآن| اشتبكت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة #الز…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| اشتبكت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة #الزاوية، مع مسلحين كانوا على متن قاربين مطاطيين يقلان ٨٠ مهاجراً غير شرعي، تم انقاذ ٥٧ مهاجرًا في القارب الأول، فيما لاذ المسلحون وبقية المهاجرين بعد تبادل لإطلاق النار.

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