#ليبيا_الآن | قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في #بنغازي بصيانة خط مياه شرب شارع العراق ونفذت خط للصرف الصحي لإنهاء الطفح المزمن في حي السرتي، واستبدلت المضخة القديمة بأخرى جديدة لحل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في منطقتي سيدي حسين والسكابلي وجزء من الفندق البلدي.
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