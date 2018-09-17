ليبيا_الآن | أقام المجلس البلدي #اجخرة أمس الأحد إحتفاليةً على هامش مؤتمر الق…

#ليبيا_الآن | أقام المجلس البلدي #اجخرة أمس الأحد إحتفاليةً على هامش مؤتمر القبائل الليبية، بمناسبة ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، بحضور جميع الوفود المشاركة في المؤتمر. تخلل الحفل إلقاء كلمات وقصائد شعرية من الحضور بالمناسبة، لحث الجميع على التوحد للخروج من الازمة السياسية التي تمر بها #ليبيا.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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