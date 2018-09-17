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#ليبيا_الآن | إستلم مستشفى #ترهونة التعليمي جهاز الرنين المغناطيسي، لتركيبه دا…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلم مستشفى #ترهونة التعليمي جهاز الرنين المغناطيسي، لتركيبه داخل المستشفى وتحسين مستوى الخدمات فيه.




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