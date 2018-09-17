ليبيا_الآن | إستلم مستشفى #ترهونة التعليمي جهاز الرنين المغناطيسي، لتركيبه دا…

#ليبيا_الآن | إستلم مستشفى #ترهونة التعليمي جهاز الرنين المغناطيسي، لتركيبه داخل المستشفى وتحسين مستوى الخدمات فيه.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 1 دقيقة
#ليبيا_الآن | حذّرت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك من تناول عدد من المواد…
تم النشر منذُ 17 دقيقة
#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية ترهونة مركز إجراء امتحانات قبول الطلبة التابعين لل…
تم النشر منذُ 39 دقيقة
#الرائد_أخبار وزير الداخلية عبد السلام عاشور يكلف، الاثنين، العميد خالد عبدو زه…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك